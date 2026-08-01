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Армия

Украинский журналист узнал причину увольнения Федорова с поста Минобороны

Бойко: причиной отставки Федорова стало обсуждение его президентской кампании
Andrii Nesterenko/Reuters

Причиной отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась его будущая президентская кампания. Об этом на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил журналист Владимир Бойко ссылкой на собственные источники.

По его словам, именно для этого Федоров уволил Виталия Шабунина с военной службы на основании заключения гарнизонной военно-врачебной комиссии.

«Звучали здравицы в честь седьмого президента Украины Михаила Альбертовича и тому подобное», — написал Бойко.

Помещение, где проходила эта встреча, было заполнено микрофонами, и после того как президент Украины Владимир Зеленский получил запись, судьба Федорова была решена, заявил журналист.

15 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения министра обороны стал его конфликт с уже бывшим главнокомандующим армией страны Александром Сырским. Но, по словам самого Федорова, его решили снять с должности в связи с реформой закупок в военном ведомстве.

Ранее бывший советник Федорова стал советником Зеленского.

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