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Армия

Зеленский признал плачевное состояние обороны Киева

Зеленский: за ночь силы ПВО Украины сбили лишь одну ракету ВС России
Yves Herman/Reuters

На Украине иссякли запасы ракет для американских зенитных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в своем Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.

«Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить — просто потому, что нет ракет для Patriot», — написал украинский лидер, обратившись к иностранным партнерам за помощью в поставке боеприпасов.

По его словам, Россия минувшей ночью выпустила по Киеву и Киевской области 35 ракет, среди которых было 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников различных типов.

В Минобороны ранее подтвердили, что российские силы в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в украинской столице и Киевской области, уничтожив мощности по сборке ракет и беспилотников.

В Киеве было поражено предприятие «Радиоизмеритель», изготавливающее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных беспилотников частной украинской компании Fire Point.

Кроме того, российские силы ударили по предприятию Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго». Также под удар попал и завод «Буревестник», выпускающий комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

Ранее Зеленского уличили во лжи об ударе ракетами «Фламинго» по России.

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