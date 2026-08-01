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Армия

В Минобороны раскрыли цели ночных ударов по Киеву и области

МО: ВС РФ поразили предприятие, производящее боевые части для ракет «Фламинго»
Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ходе ночного массированного удара поразили заводы в Киеве, связанные с производством ракет и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», изготавливающее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных беспилотников частной украинской компании Fire Point.

Кроме того, российские силы ударили по предприятию Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет «Фламинго», на заводе также хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.

В Минобороны добавили, что под удар попал и завод «Буревестник», выпускающий комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

В Киевской области, по информации российского оборонного ведомства, ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

До этого стало известно, что в течение июля российские войска в ходе массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины не менее восьми раз поразили предприятия, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Ранее Зеленского уличили во лжи об ударе ракетами «Фламинго» по России.

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