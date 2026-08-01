В Уфе отразили атаку БПЛА

Хабиров: в промзоне Уфы после атаки беспилотников ВСУ возникло задымление

В Уфе удалось отразить атаку украинских беспилотников, но из-за упавших на территорию промзоны БПЛА возникло задымление. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», — написал он.

По словам главы региона, на месте работают все необходимые службы, пострадавших нет.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 августа сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Так, вражеские дроны были ликвидированы над 14 областями — Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республикой Крым и Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны раскрыли цели ночных ударов по Киеву и области.