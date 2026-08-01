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Армия

ВС РФ за месяц ударили 8 раз по украинским заводам по разработке крылатых ракет

ВС РФ порядка 8 раз ударили по заводам на Украине, где собирают «Фламинго»
Efrem Lukatsky/AP

В течение июля российские войска в ходе массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины не менее восьми раз поразили предприятия, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным агентства, под удары попали объекты, расположенные в Киеве, а также во Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях. Речь идет о предприятиях, задействованных на различных этапах производства ракетного комплекса — от выпуска отдельных компонентов до окончательной сборки и хранения готовых изделий.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил «Газете.Ru», что украинский лидер Владимир Зеленский лжет о том, что ракеты «Фламинго» якобы пролетели 1500 километров над территорией России. По его словам, эти ракеты дозвуковые, и радиус их действия — не более тысячи километров.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.

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