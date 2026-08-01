Мирошник: Украина отправляет западное оружие в Африку, Азию и на Ближний Восток

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, кому Украина передает часть поставленного вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Украина является одним из крупнейших хабов незаконной торговли оружием, которое страна получает от западных партнеров.

Дипломат утверждает, что через «украинский хаб» полученное вооружение отправляется в горячие точки в Африке, Азии, на Ближнем Востоке.

До этого глава департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин заявил, что у африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Отвечая на вопрос, попадает ли в Африку разворованное на Украине оружие, дипломат отметил, что речь идет о более современных типах вооружений.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее сообщалось о действиях украинских наемников в Африке против России