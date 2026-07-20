Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В МИД заявили о появлении нового украинского оружия в Африке

МИД: у боевиков в Африке появились новые дроны украинского производства
Inna Varenytsia/Reuters

У африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом глава департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин заявил ТАСС.

Отвечая на вопрос, попадает ли в Африку разворованное на Украине оружие, дипломат отметил, что речь идет о более современных типах вооружений. В частности, Башкин назвал достаточно продвинутую модель украинских дронов, системы радиоэлектронной борьбы не только для FPV-беспилотников, но и тяжелых аппаратов типа «Баба-яга»,

По словам дипломата, украинские военные советники находятся на территории туарегов в северном приграничье Мали и в других районах, где действуют джихадисты. Они обучают террористов использовать современные виды оружия, как украинского, так и западного. Башкин подчеркнул, что и МИД, и Африканский корпус» в последнее время имеют информацию о появлении у джихадистов новых типов современного оружия.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников в Африке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!