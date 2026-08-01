В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги снова прогремели взрывы, сообщает украинское радио NV.

Мэр города Виталий Кличко заявил о ракетной атаке на столицу.

«Киев подвергся атаке баллистических ракет», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что возгорания зафиксированы в трех районах Киева.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, а также в центральной и восточной части Украины.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву и Львову. В Минобороны России сообщили, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что при атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

Ранее Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Patriot.