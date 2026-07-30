ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву и Львову

SHOT: российские военные нанесли массированный удар ракетами по Киеву и Львову

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву и Львову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также города атаковали беспилотными летательными аппаратами, говорится в публикации. В результате этого «на месте пораженных объектов видно сильное зарево от пожара».

По данным издания, атаки наносились баллистическими ракетами «Искандер-М», гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и Х-101, а также беспилотниками «Герань».

Также под удары попали Хмельницкий, Днепропетровск (Днепр), Полтава, Винница.

До этого сообщалось, что во Львове вспыхнул пожар после падения ракеты.

Также стало известно, что в Харькове дрон упал в промышленную зону. В городе также прогремела серия взрывов. По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.