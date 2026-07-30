«Один из самых массовых ударов»: что известно об атаке на Киев и Львов

Дым над Киевом в результате атак, 30 июля 2026 года

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением. Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

Вооруженные силы РФ в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по ряду областей Украины, в том числе Киеву и Львову. В Минобороны России сообщили, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и БПЛА.

Удары по Киеву

Наиболее интенсивные удары пришлись по Киеву: после серии ударов баллистическими ракетами и БПЛА в городе возникли пожары, в том числе на территории складов в Святошинском и Оболонском районах, а также на рынке «Почайна».

Издание «Страна» сообщает, что в отдельных районах Киева были зафиксированы перебои с водо- и электроснабжением. Кроме того, сообщалось о пожаре на заводе «Маяк».

По данным Минобороны России, также был поражен Киевский электротехнический завод, где выпускаются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.

На фоне ударов ВС РФ жители Киева в ночь на 30 июля в соцсетях жаловались, что не могли попасть в метро, чтобы укрыться во время ракетной атаки, поскольку охрана не открывала вход до объявления воздушной тревоги.

В TikTok было опубликовано видео, на котором люди стучат в закрытые двери станции, тогда как на фоне звучит сирена, а некоторые собравшиеся кричат: «Баллистика!». Очевидцы утверждают, что киевляне провели у входа около полутора часов, однако охрана ссылалась на распоряжение не впускать людей до официального сигнала тревоги.

По словам очевидцев, взрывы прогремели практически сразу после того, как в городе включили сирены. Киевский метрополитен опроверг информацию о том, что пассажиров не пускали на станцию во время атаки. При этом в подземке подтвердили, что доступ был открыт только после объявления воздушной тревоги, на что и жаловались жители города.

Взрывы во Львове

Во Львове, где, по данным местных Telegram-каналов, прогремело не менее десяти взрывов, под удар попали Львовский государственный авиационно-ремонтный завод («ЛДАРЗ»), cпециализирующийся на ремонте авиационной техники и ракетных двигателей, а также предприятие «ЛОРТА», выпускающее бортовую электронику и радиолокационные системы.

Глава города Андрей Садовый заявил, что это был «один из самых массовых ударов по Львову», в ходе которого по целям было запущено более 20 ракет.

Удары по областям Украины

В Ивано-Франковской области, по данным Минобороны РФ, удары были нанесены по предприятиям «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», которые используются для производства и хранения ракетного вооружения.

В Ровенской области, как сообщает российское оборонное ведомство, поражен завод «Ровноазот», выпускающий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракетных систем.

В Днепропетровской области целью стало предприятие «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», которое, по информации российского оборонного ведомства, занимается производством и модернизацией ударных беспилотников, безэкипажных катеров, а также ремонтом артиллерийских систем.

В Виннице после ракетного удара возник крупный пожар, а в Полтавской области, по сообщениям украинских источников, загорелись складские помещения компании «Новая почта».

Попадание реактивного БПЛА также было зафиксировано в промышленной зоне Новобаварского района Харькова. Кроме того, сообщалось о взрывах в Полтаве, Кривом Роге и Сумах.

Кроме того, Минобороны России сообщило о поражении трех сухогрузов, перевозивших вооружение и военное имущество. По данным ведомства, один из них находился в порту «Южный», еще два — восточнее и южнее Одессы, следуя в порты Одессы и Черноморска.

Какое оружие применялось при ударах?

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночной атаки российские войска применили более 70 ракет, значительную часть которых, по его словам, составляли баллистические, а также свыше 280 ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что средства ПВО смогли перехватить лишь одну из девяти запущенных баллистических ракет. Ни одну из четырех ракет «Циркон», как утверждает украинская сторона, сбить не удалось.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что при нанесении ударов использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, а также ударные беспилотники «Герань».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новый массированный удар был осуществлен в рамках операции по уничтожению логистических цепочек и производства вооружения для ВСУ. Он добавил, что удары наносятся по расположенным в глубине страны предприятиям, где производится военная продукция, в том числе ракеты «Фламинго».

«Я думаю, что это начало, цветочки, а ягодки впереди будут», — приводит слова Колесника «Лента.ру».