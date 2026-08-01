Военный эксперт рассказал об уничтожении военных ВСУ дроноводами ВС РФ в Щурово

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России начали уничтожать подразделения украинских военных в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что боевые действия проходят западнее Красного Лимана.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. В ведомстве добавили, что за сутки российские бойцы уничтожили более 15 украинских военнослужащих из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

11 июля начальник службы беспилотных систем с позывным «Буржуй» заявил, что Вооруженные силы России не позволят украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. По его словам, либо военных ВСУ уничтожат, либо возьмут в плен.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.