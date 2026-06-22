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Армия

Пленный боец ВСУ заявил о тяжелом положении украинских сил под Красным Лиманом

Пленный Контробай заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ
Reuters

Пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские войска практически утратили Красный Лиман, а их положение продолжает ухудшаться. Видео допроса пленного оказалось в распоряжении РИА Новости.

По словам Контробая, Красный Лиман для ВСУ фактически потерян, а военнослужащим, которые оказываются на этом направлении, крайне сложно покинуть свои позиции. Он также утверждает, что многие украинские бойцы, осознавая ситуацию, оставляют позиции.

Пленный заявил, что украинским военнослужащим приходится рассчитывать только на собственные силы, поскольку действия командования, по его мнению, лишь осложняют положение подразделений. Он также утверждает, что обстановка как на земле, так и в воздухе находится под контролем российских военных.

Красный Лиман находится на севере ДНР и считается одним из крупных логистических узлов ВСУ. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Запад» берут оставшиеся силы противника в городе в огневой мешок. В ведомстве отмечали, что освобождение Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее другой пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.

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