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Армия

В Минобороны рассказали о зачистке Красного Лимана

МО РФ: ВС завершают уничтожение разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска завершают ликвидацию разрозненных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки российские бойцы уничтожили более 15 украинских военнослужащих из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавили в Минобороны.

Накануне российские штурмовики, наступая западнее Красного Лимана, взяли два опорных пункта противника. В оборонном ведомстве добавили, что в результате наступления было уничтожено «до 15 украинских солдат, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами».

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ, который обеспечивает украинским войскам огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк и дает возможность контратаковать и наступать в этих направлениях.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.

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