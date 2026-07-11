В ВС РФ предупредили ВСУ о двух вариантах выхода из Красного Лимана

Военные Буржуй: российская армия не даст ВСУ выйти из Красного Лимана

Вооруженные силы России не позволят украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом заявил в опубликованном Минобороны РФ видео начальник службы беспилотных систем с позывным «Буржуй».

«У противника участь, в принципе, выбор небольшой. Либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен. Выйти им не дадут», — сказал военнослужащий.

До этого сообщалось, что рота украинских военнослужащих, оказавшаяся в окружении в районе Красного Лимана, была практически полностью уничтожена при попытке выйти из кольца.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане.

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населённого пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.