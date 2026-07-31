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Армия

В Харькове прогремел новый взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Новый взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

31 августа издание уже сообщало о взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Накануне беспилотный летательный аппарат ударил по промышленной зоне в Новобаварском районе Харькова. По словам градоначальника Игоря Терехова, в городе прогремела серия взрывов.

До этого в Киеве вспыхнули несколько пожаров. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате падения обломков загорелись склады, расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

Кроме того, 31 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веровка в Харьковской области. Как отмечается в сообщении ведомства, это создает проблемы для снабжения Вооруженных сил Украины в глубине обороны.

Ранее в Хмельницкой области на военном полигоне ВСУ произошли взрывы.

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