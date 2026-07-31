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Армия

В Хмельницкой области на военном полигоне ВСУ произошли взрывы

ВСУ: на военном полигоне в Хмельницкой области произошли взрывы
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и детонацию. Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) в Telegram-канале.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

В ССО добавили, что информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением. Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее неизвестный объект взорвался в Люблинском воеводстве Польши.

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