В Хмельницкой области на военном полигоне ВСУ произошли взрывы

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и детонацию. Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) в Telegram-канале.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

В ССО добавили, что информация о пострадавших уточняется.

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