В Таганроге работают средства ПВО

Мэр Камбулова заявила о работе сил ПВО в Таганроге

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере «Макс».

«Внимание: работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — говорится в публикации.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах.

Кроме того, 31 июля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА самолетного типа. Кроме того, российские военные нейтрализовали семь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее губернатор назвал количество украинских БПЛА, атаковавших Ростовскую область ночью.