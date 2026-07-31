Названо число украинских БПЛА, атаковавших Ростовскую область ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 150 украинских дронов над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над городами Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково. Остальные цели были нейтрализованы в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Каменском и Милютинском районах.

«В Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — подчеркнул глава региона.

Слюсарь добавил, что жильцы получившего повреждения дома в Гуково по-прежнему находятся в пункте временного размещения (ПВР). Ожидается, что местная администрация проведет мероприятия по оценке причиненного ущерба.

В ночь с 30 на 31 июля губернатор Ростовской области заявил об атаке украинских БПЛА на город Гуково. По его словам, один многоквартирный жилой дом получил повреждения — из-за удара дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий. На этом фоне жильцов пришлось эвакуировать в ПВР. Два человека получили травмы, один из них оказался под завалами.

Кроме того, повреждения выявили в Батайске и Ростове-на-Дону. В первом городе урон был нанесен ряду частных домов и магазину, во втором — вследствие падения обломков беспилотников произошло возгорание лесополосы.

Ранее житель Таганрога пострадал во время налета украинских БПЛА.