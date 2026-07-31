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Армия

Российские войска ударили по сортировочному комплексу в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ ударили по сортировочному комплексу в Днепропетровской области
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска при помощи БПЛА «Герань-4» нанесли удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Данный логистический узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих», — уточнили в ведомстве.

Британская газета The Guardian ранее написала, что уничтоженное ударами ВС России 26 июля предприятие по выпуску ударных беспилотников в Киеве принадлежало зарегистрированной в США компании Terminal Autonomy. По данным издания, на заводе выпускались дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, предназначенные для ударов по целям в глубине российской территории. Эксперты считают, что поражение предприятия может снизить возможности ВСУ по дальним атакам.

Накануне стало известно, что в Полтавской области в центральной части Украины возник пожар на складе «Новой почты». Возгорание началось после попадания дрона или ракеты в складские помещения.

Ранее российские силы уничтожили логистический хаб ВСУ в Изюме.

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