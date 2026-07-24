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Армия

Российские силы уничтожили логистический хаб ВСУ в Изюме

Военкоры Русской весны: в Изюме уничтожен логистический хаб «Новой почты»
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В харьковском Изюме российские войска уничтожили ФАБами складской комплекс компании «Новая почта». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации местных властей, из-за повреждения электросетей часть района города осталась без электричества.

Изюм является одним из центров военной логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Украины.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы минувшей ночью нанесли новые групповые удары по судам и портам Украины. Атакам подверглись морские гавани в Одессе, Измаиле и Николаеве. В результате ударов в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в порту Измаила были повреждены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, ангар с техникой ВСУ и три склада, где хранились безэкипажные катера, а также плавучий док.

В порту Николаева был поражен сухогруз во время разгрузки товаров военного назначения.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу из-за российских ударов по портовой инфраструктуре.

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