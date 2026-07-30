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Общество

В Полтавской области Украины загорелся склад «Новой почты»

«Страна»: в Полтавской области Украины загорелся склад «Новой почты» после удара
Stringer/dpa/Global Look Press

В Полтавской области в центральной части Украины возник пожар на складе «Новой почты». Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что возгорание началось после попадания дрона или ракеты в складские помещения. Какие-либо другие детали не приводятся.

По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого серия взрывов прогремела в Киеве. Подробности произошедшего на данный момент не приводятся. Официальной информации о возможных последствиях также пока не поступало.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские воздушные силы авиабомбами поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.

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