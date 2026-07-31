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Армия

В зоне СВО начали работу «Черные коршуны»

Работающие без связи дроны «Черный коршун» начали применяться на СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дроны «Черный коршун», способные работать без связи, поступили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили в компании- производителе «Дронакс».

«Новое решение для беспилотников линейки «Черный коршун» успешно прошло испытания. Теперь дроны с автономной навигационной системой способны выполнять полетное задание в любых условиях», — заявил собеседник агентства.

По его словам, «Черный коршун» способен доставить груз в заданную точку и вернуться на базу в ситуации с неработающей связью, телеметрией и GPS.

В компании отметили, что такие беспилотники крайне востребованы в зоне СВО, где из-за активной работы РЭБ целенаправленно глушится связь и навигация. Применение подобных дронов полезно в горной, лесистой местности, а также в ущельях, где где спутники просто не видны.

До этого в рамках спецоперации начал применяться еще один дрон с похожими функциями. Грузовой беспилотник «Горыныч» новейшей версии способен с высокой точностью доставлять грузы в труднодоступные места даже вне зависимости от работы РЭБ.

Ранее стало известно о разработке Украиной нового дрона для ударов по России.

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