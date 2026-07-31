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Армия

Дрон-доставщик «Горыныч» поступил в зону СВО

Устойчивый к РЭБ дрон «Горыныч» начал работу в зоне СВО
Oleksandr Ratushniak/REUTERS

В зону специальной военной операции (СВО) начал свою работу грузовой дрон «Горыныч» новейшей версии. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

Его уникальность состоит в том, что дрон способен с высокой точностью доставлять грузы в труднодоступные места даже вне зависимости от работы РЭБ.

«Аппарат был оснащен оптическими датчиками, которые позволяют с высокой точностью доставлять груз, когда в зоне СВО очень сильно работает РЭБ, глушащий GPS-сигнал. Датчик позволяет с большой точностью производить сброс груза без использования GPS», — отметил представитель центра.

По словам собеседника агентства, такой дрон особенно необходим на передовой, поскольку «Горыныч» «умеет доставлять грузы прямо в руки». Он оснащен опцией полета по заданному маршруту и может использовать инерциальную или оптическую систему навигации. Управление им осуществляется очень просто, как Mavic. Это позволяет пользоваться аппаратом большему количеству непрофессиональных операторов, пояснили в центре «Сварог».

Ранее стало известно о разработке Украиной нового дрона для ударов по России.

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