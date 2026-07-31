Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ в Запорожской области и ДНР

Минобороны: бомбами ФАБ-1500 поражены места скопления ВСУ в зоне СВО
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар бомбами ФАБ-1500 по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Накануне двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области», — сказали в военном ведомстве.

В сводке Минобороны РФ также указано, что ВС России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Также за прошедшую неделю перехватили и уничтожили 5103 украинских дронов, а также 69 управляемых авиационных бомб и 4 ракеты «Нептун», сказали в ведомстве.

Там добавили, что российские военные нейтрализовали семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS, производимые в Соединенных Штатах.

Ранее появилось видео удара российской авиабомбы ФАБ-3000 по цели ВСУ в Херсоне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!