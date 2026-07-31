ВС РФ уничтожили ФАБами скопления ВСУ в Запорожской области и ДНР

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар бомбами ФАБ-1500 по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Накануне двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области», — сказали в военном ведомстве.

В сводке Минобороны РФ также указано, что ВС России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Также за прошедшую неделю перехватили и уничтожили 5103 украинских дронов, а также 69 управляемых авиационных бомб и 4 ракеты «Нептун», сказали в ведомстве.

Там добавили, что российские военные нейтрализовали семь снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS, производимые в Соединенных Штатах.

Ранее появилось видео удара российской авиабомбы ФАБ-3000 по цели ВСУ в Херсоне.