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Армия

Опубликовано видео прилета российской авиабомбы по цели в Херсоне

Появилось видео удара российской авиабомбы ФАБ-3000 по цели ВСУ в Херсоне

В сети появилось видео удара российской авиабомбы ФАБ-3000 по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах объективного контроля, снятых с беспилотника, видно попадание снаряда по цели, а также последовавший за ним мощный взрыв. В подписи к ролику указано, что целью стал пункт временной дислокации 414-й отдельной бригады ВСУ.

13 июля российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ с помощью управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что под удар попал пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово.

В конце июня ВКС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в Орехове, расположенном в Запорожской области, и Краснополье, расположенном в Сумской области. Российские военнослужащие при нанесении ударов использовали планирующие бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000. В общей сложности были ликвидированы 40 украинских солдат.

Ранее российские войска ударом ФАБ-3000 отрезали ВСУ от снабжения в Красном Лимане.

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