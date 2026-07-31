Волгоград подвергся налету украинских беспилотников

Бочаров: БПЛА повредили жилой дом и вызвали пожар на предприятии в Волгограде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, в результате массированного налета БПЛА повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе.

Атака дронов привела к пожару на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Кроме того, загорелись складские помещения в Дзержинском районе.

«Пятеро пострадавших госпитализированы», — написал Бочаров.

Раненым оказывается вся необходимая медпомощь. На местах прилетов работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют возгорания.

27 июня ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Волгограде. Два человека получил несовместимые с жизнью ранения, еще 11 пострадали. Двое из госпитализированных находились в тяжелом состоянии. Повреждения получили производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Локальные возгорания удалось оперативно потушить, повреждений жилых объектов не было зафиксировано.

После инцидента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что волгоградское предприятие поразили крылатые ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго».

Ранее троих жителей Волгоградской области задержали за съемку ракетного обстрела.