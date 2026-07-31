В Тульской области уничтожили три украинских беспилотника

Миляев: средства ПВО уничтожили три беспилотника в небе над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград беспилотниками. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате массированного налета БПЛА повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе.

Атака дронов привела к пожару на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Кроме того, загорелись складские помещения в Дзержинском районе. Пострадали пять человек. Пожарные ликвидируют возгорания.

Также при ночной атаке БПЛА в городе Гуково Ростовской области был поврежден многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате прилета дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадали два человека, один из них находится под завалами. Ведутся спасательные работы, добавил Слюсарь.

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