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Армия

Члены ХАМАС согласились складировать оружие после заявления Трампа

Al Jazeera: ХАМАС согласился начать складирование тяжелого оружия
Yousef Masoud/Global Look Press

ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на проект одобренного ими документа.

Процесс должен начаться после выполнения оставшихся обязательств, предусмотренных Шарм-эш-Шейхским протоколом. Его реализация должна занять 14 дней, но срок может быть продлен по решению международной комиссии по надзору.

Контроль за процессом и подтверждение его выполнения предлагается возложить на международную комиссию по надзору при поддержке международных сил.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что удалось достигнуть договоренности о полном разоружении радикального палестинского движения ХАМАС.

30 июля представитель «Совета мира» заявил, что план по разоружению ХАМАС включает уничтожение подземных тоннелей и арсеналов в секторе Газа. По его словам, инициатива не предусматривает участие представителей движения в структурах административного управления Газы.

Ранее Израиль не согласился с планом из 15 пунктов по Газе.

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