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Армия

Из-за атаки ВСУ в Запорожской области частично пропал свет

Губернатор Балицкий: энергетики восстанавливают пропавший в Запорожье свет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем канале в «Максе», что энергетики восстанавливают частично пропавший в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) свет.

«В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения», — поделился Балицкий.

Он уточнил, что в настоящее время энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы региона.

Накануне Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка в регионе. Детей в момент атаки в здании не было.

В ночь на 25 июля армия Украины нанесла массированный удар по турбазе в запорожской Кирилловке. Как рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, он пришелся на базу отдыха «Алеон». По данным СМИ, совершившие атаку беспилотники принадлежали украинской компании FirePoint. В результате удара база отдыха оказалась полностью уничтожена.

Ранее возвращавшаяся с вызова машина скорой подверглась атаке ВСУ в Запорожской области.

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