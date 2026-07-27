В Запорожской области автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинских войск. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения региона.

«Инцидент произошел в селе Водяное», — уточняется в заявлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по транспортному средству с помощью дрона. В момент атаки медики возвращались с вызова, никто из них не пострадал.

Накануне вечером украинские военные атаковали машину скорой помощи в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). По словам мэра города Ивана Приходько, автомобиль находился в центре населенного пункта. Из-за действий ВСУ пострадали три сотрудника «скорой» и еще один человек. Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал атаку тяжким военным преступлением. Дипломат подчеркнул, что удар был целенаправленным.

13 июля в Горловке был атакован другой автомобиль скорой помощи. Приходько заявил, что три медика получили ранения. В пресс-службе главы города уточнили, что ВСУ использовали беспилотник и ударили по машине в Никитовском районе.

Ранее в ЛНР машина скорой помощи попала под удар украинского дрона, когда везла пациента в больницу.