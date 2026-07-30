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Армия

Иран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне

Иран атаковал при помощи БПЛА военные объекты США в Бахрейне
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Армия Ирана атаковала при помощи беспилотников-камикадзе военные объекты США на территории Бахрейна. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Fars.

«Ударные беспилотники армии атаковали электрогенераторы, навигационные системы, а также административные и вспомогательные сооружения террористической армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении.

30 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по ангарам с американскими беспилотными летательными аппаратами и резервуару с авиационным топливом в Кувейте. В пресс-службе формирования добавили, что атаки по инфраструктуре США продолжатся до полного изгнания Вашингтона из региона.

До этого сообщалось, что иранские военные в ответ на американские атаки по Исламской Республике нанесли удары баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. Отмечается, что в результате были полностью уничтожены три самолета F-35, серьезные повреждения получили еще три воздушных судна.

Ранее командиры ВС США предупредили об истощении арсенала ракет из-за Ирана.

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