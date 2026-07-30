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Армия

Командиры ВС США предупредили об истощении арсенала ракет из-за Ирана

NYT: военные командиры США заявили об угрозе истощения запасов ракет из-за Ирана
Nathan Howard/Reuters

Командование вооруженных сил США признает, что возобновление и расширение военной кампании против Ирана снизит американские запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней, пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Военные командиры подготовили для президента США план, который предусматривал начало еще одной многодневной бомбардировочной кампании. Пентагон уже перебросил авиацию в Израиль в рамках подготовки к этим атакам, и эти самолеты останутся на месте, если глава государства изменит свое решение в связи с действиями Ирана.

В ходе обсуждения этого плана возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов генерал Дэн Кейн в частном порядке предупредил, что возобновление крупных боевых действий против Ирана опасно истощит запас имеющихся в распоряжении Центрального командования вооруженных сил ракет-перехватчиков. Об этом NYT сообщили два анонимных источника, знакомые с ходом обсуждений.

Глава Центрального командования адмирал Брэд Купер заявил, что если США не возобновят крупные боевые действия, то они должны прекратить бомбардировки вокруг Ормузского пролива, поскольку эти удары достигли предела своей эффективности.

Ранее США начали новую волну ударов по Ирану.

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