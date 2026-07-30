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Армия

Иран атаковал ангары с американскими беспилотниками в Кувейте

КСИР: Иран нанес удары по ангарам с американскими БПЛА в Кувейте
Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по ангарам с американскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и резервуару с авиационным топливом в Кувейте. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба КСИР.

«В результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», — говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что удары по американской инфраструктуре продолжатся до полного изгнания США из региона.

До этого официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявлял, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Минобороны Кувейта обвинило Иран в нанесении удара по китайской компании.

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