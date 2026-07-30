На Украине объявили эвакуацию семей из девяти населенных пунктов

В Харьковской области объявили эвакуацию семей из девяти населенных пунктов

Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из девяти населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Речь идет о селах, расположенных в Чугуевском районе региона.

«Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из 9 сел Старосалтовской общины», — написал он.

По данным местных властей, в этих населенных пунктах проживают 865 человек.

До этого в Днепропетровской области Украины была расширена зона обязательной эвакуации детей, теперь она охватывает еще 10 сел. Речь идет о населенных пунктах, расположенных на территории Богиновской общины Синельниковского района.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района проводили эвакуацию взрослого населения.

Ранее на Украине начали выборочную эвакуацию населения в Запорожье.