На Украине объявили эвакуацию семей из девяти населенных пунктов

Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из девяти населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Речь идет о селах, расположенных в Чугуевском районе региона.
«Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из 9 сел Старосалтовской общины», — написал он.
По данным местных властей, в этих населенных пунктах проживают 865 человек.
До этого в Днепропетровской области Украины была расширена зона обязательной эвакуации детей, теперь она охватывает еще 10 сел. Речь идет о населенных пунктах, расположенных на территории Богиновской общины Синельниковского района.
17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района проводили эвакуацию взрослого населения.
Ранее на Украине начали выборочную эвакуацию населения в Запорожье.