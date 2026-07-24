Один регион Украины расширил эвакуацию мирных жителей

В Днепропетровской области Украины была расширена зона обязательной эвакуации детей, теперь она охватывает еще 10 сел. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» через свой Telegram-канал.

«В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей еще на 10 сел Богиновской общины Синельниковского района», — говорится в сообщении.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации на Украине Александр Ганжа сообщил, что еще в двух населенных пунктах региона объявлена обязательная эвакуация. По его словам, эвакуация затронула жителей поселков Васильковка (Синельниковский район) и Вышетарасовка (Никопольский район). Ганжа отметил, что дети из этих мест уже были вывезены ранее, и теперь настало время для взрослых покинуть опасные зоны. В указанных населенных пунктах по-прежнему остаются более 6,5 тысяч человек.

Отмечается, что расширение эвакуационных мероприятий происходит на фоне предыдущих решений властей: 17 июня была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 23 населенных пунктов Синельниковского района, а также продолжился процесс вывоза взрослого населения из семи местных общин.

Ранее сообщалось, что в части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.