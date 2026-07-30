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Армия

В Иране заявили об уничтожении трех самолетов США

КСИР заявил, что ударами по базе США в Иордании уничтожил три самолета F-35
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иранские военные в ответ на атаки США по Исламской Республике в ночь на 30 июля нанесли удары баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР; элитные войска ВС Ирана), передает Press TV.

Отмечается, что в результате ударов были полностью уничтожены три самолета F-35, серьезные повреждения получили еще три воздушных судна. Кроме того, несколько американских военнослужащих, сотрудников технического и обслуживающего персонала получили несовместимые с жизнью ранения.

Также об атаке на авиабазу США в Иордании КСИР сообщал в ночь на 29 июля.

После этой атаки президент США заявил, что американские ВС нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел их военных.

Официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявлял, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Минобороны Кувейта обвинило Иран в нанесении удара по китайской компании.

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