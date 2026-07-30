Минобороны России обнародовало кадры установления контроля над селом Могрица в Сумской области. Соответствующее видео опубликовано в официальном канале «Макс» российского оборонного ведомства.

В ролике показана работа боевых подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ), в частности артиллерии и войск беспилотных систем.

Об освобождении Могрицы силами группировки «Север» сообщило в четверг, 30 июля. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков с освобождением населенного пункта.

Глава Минобороны отметил, что этот стратегический успех открывает новые возможности для наступления российских войск, а также расширяет полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

26 июля президент России Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. Российский лидер выразил уверенность, что РФ достигнет своих целей, и победа будет за ней.

Глава государства повторил и тезис о том, что никакой агрессии со стороны России нет: она отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада.

Ранее были раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки «Север».