Подразделения группировки российских войск «Север» в течение суток ликвидировали почти две сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, украинские формирования лишились четырех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

В сообщении отмечается, что военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВСУ в Сумской области. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в Сумах, Уланово, Киянице, Иволжанском, Рыжевке и Угроедах.

На территории Харьковской области также были поражены живая сила и техника четырех бригад ВСУ. Целями стали объекты в Белом Колодезе, Карасевке, Петропавловке, Цуповке, Ивашкино, Колодезном и Приколотом.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки «Север» установили контроль над тремя населенными пунктами. Речь идет о селе Юрченково в Харьковской области и селах Малая Слободка, Могрица в Сумской области.

Ранее украинские военнослужащие в Сумской области перепутали позиции и наткнулись на штурмовиков ВС РФ.