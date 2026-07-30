В Кувейте заявили, что Иран нанес удар по зданию азиатской компании

Минобороны Кувейта обвинило Иран в нанесении удара по китайской компании

Беспилотник Ирана атаковал объект китайской компании на севере Кувейта. Об этом сообщил в социальной сети X официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

По его словам, в результате удара один человек получил серьезные ранения, спасти его не удалось. Кроме того, предприятию нанесен «серьезный материальный ущерб».

Аль-Атван добавил, что компетентные органы в срочном порядке приступили к ликвидации последствий удара.

21 июля иранские СМИ писали, что КСИР нанес «сокрушительный удар по отчаявшемуся врагу» в Кувейте. Во время ударов по авиабазе Ахмед аль-Джабер, которая используется американскими вооруженными силами, были уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

29 июля президент США заявил, что американские ВС нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел их военных .

Ранее сообщалось, что по Ирану был нанесен ракетный удар.