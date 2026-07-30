Самолет-разведчик США снова заметили над Черным морем

Самолет-разведчик США совершил два круга над нейтральными водами Черного моря

Американский самолет-разведчик второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Самолет Bombardier Artemis II вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии, долетел до Сочи и обратно, после чего зашел уже на второй круг.

Накануне два самолета-разведчика стран НАТО в течение дня были замечены над нейтральными водами Черного моря.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.