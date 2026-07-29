Над Черным морем заметили два самолета-разведчика НАТО

ТАСС: два самолета-разведчика НАТО в течение дня кружили над Черным морем

Два самолета-разведчика стран НАТО в течение дня были замечены над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Одним из этих самолетов был Boeing RC-135W Rivet Joint, который принадлежит британским ВВС.

«Он совершил несколько кругов над акваторией Черного моря, двигаясь с запада на восток и обратно, но не входя в воздушное пространство прибрежных стран, за исключением Румынии», — сообщил источник.

Вторым самолетом стал Bombardier Artemis II. По данным агентства, он совершил несколько кругов с запада на восток и обратно на южной частью акватории.

В прошлую пятницу сообщалось, что самолет-разведчик НАТО совершил два круга над нейтральными водами в южной части Черного моря. Он вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего вышел на акваторию через воздушные районы, находящиеся под контролем диспетчеров Румынии и Болгарии. Борт находится на высоте почти 11 км.

Ранее дрон НАТО подал сигнал о сбое системы связи после полета над Черным морем.