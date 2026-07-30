На Украине заявили об изменении российских ракет «Бандероль»

На Украине заявили о начале серийного производства в России ракет «Бандероль»

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины выяснило, что в России завершились испытания новой малогабаритной крылатой ракеты S8000 «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

По утверждению Киева, инженеры учли опыт боевого применения и пришли к выводу, что изделие с прошлого года претерпело крупные изменения. В публикации также отмечается, что теперь «Бандероль» перешла в фазу серийного производства.

Несколько дней назад украинский Telegram-канал сообщал, что российские войска нанесли удар по украинскому Николаеву новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль».

20 июля российские военкоры рассказали, что ВС России ударили «Бандеролью» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы.

Согласно данным из открытых источников, ракета Бандероль» оснащена мощной боевой частью, способной поражать укрепленные районы и важные цели на передовой. В частности, «Бандероль» развивает скорость около 650 км/ч, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны. По своим характеристикам она сопоставима с турбореактивной версией БПЛА «Герань-4 Сикер».

Ранее в Харькове засняли новую российскую ракету «Бандероль» в действии.