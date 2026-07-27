Новейшая российская ракета «Бандероль» засветилась во время ударов по Харькову

В сети появилось видео удара новой ракеты S-8000 «Бандероль» по Харькову

В сети появились кадры боевого применения новой российской ракеты S-8000 «Бандероль» по цели в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах ракету можно увидеть с близкого расстояния. Сама «Бандероль» представляет собой гибрид крылатой ракеты и фугасной авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. В качестве носителя боеголовки выступает беспилотный летательный аппарат «Орион».

Также 22 июня сообщалось, что в Полтавской области Украины на видео попал вероятный первый испытательный пуск ракеты S-8000 «Бандероль».

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.

Ранее на Украине заявили о применении Россией новейших ракет при ударе по Киеву.