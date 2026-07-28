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Армия

Местные СМИ сообщили об ударе по Николаеву российскими ракетами «Бандероль»

«Новости Николаева»: ВС России нанесли удар по Николаеву ракетами «Бандероль»
Telegram-канал Новости Николаева

Российские войска нанесли удар по украинскому Николаеву новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль». Об этом сообщает местный Telegram-канал «Новости Николаева».

Авторы канала также опубликовали фото, предположительно, с места прилета. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма.

20 июля российские военкоры сообщили, что ВС России ударили «Бандеролью» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы. В Минобороны России сообщили об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы, с которых выгружали грузы военного назначения. Также были поражены резервуары с топливом, предназначенные для нужд украинской армии.

Согласно данным из открытых источников, ракета Бандероль» оснащена мощной боевой частью, способной поражать укрепленные районы и важные цели на передовой.

В частности, «Бандероль» развивает скорость около 650 км/ч, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны. По своим характеристикам она сопоставима с турбореактивной версией БПЛА «Герань-4 Сикер».

Ранее в Харькове засняли новую российскую ракету «Бандероль» в действии.

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