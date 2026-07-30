Во Львове вспыхнул мощный пожар

В Львове вспыхнул пожар после падения ракеты. Об этом сообщает Times of Ukraine.

По информации издания, до этого в городе и в Ивано-Франковской области были слышны взрывы. По предварительной информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате ракетной атаки была повреждена городская инфраструктура.

До этого в Харькове дрон упал в промышленную зону. В городе также прогремела серия взрывов. По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Также в Киеве вспыхнули несколько пожаров. По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в результате падения обломков загорелись «нежилые строения» (склады), расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.