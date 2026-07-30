Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Во Львове вспыхнул мощный пожар

Times of Ukraine: во Львове вспыхнул пожар после падения ракеты
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Львове вспыхнул пожар после падения ракеты. Об этом сообщает Times of Ukraine.

По информации издания, до этого в городе и в Ивано-Франковской области были слышны взрывы. По предварительной информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате ракетной атаки была повреждена городская инфраструктура.

До этого в Харькове дрон упал в промышленную зону. В городе также прогремела серия взрывов. По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Также в Киеве вспыхнули несколько пожаров. По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, в результате падения обломков загорелись «нежилые строения» (склады), расположенные в Святошинском и Оболонском районах города.

Ранее стало известно о новых ударах ВС РФ по портам и энергообъектам Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!