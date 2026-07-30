В польском Люблине объявили ракетную опасность

В расположенном на востоке Польши городе Люблин объявлена ракетная опасность. Об этом, ссылаясь на украинские и польские паблики, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В городе звучат сирены воздушной тревоги.

Официального потдтверждения этой информации пока нет.

30 июля сообщалось, что Польша подняла в воздух дежурную военную авиацию на фоне сообщений об активности России на Украине. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также приведены в состояние повышенной готовности. По данным польских военных, превентивные меры направлены на обеспечение безопасности районов, граничащих с территориями, которые командование назвало «уязвимыми».

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о намерении альянса направить дополнительные силы на восточный фланг Европы после инцидента с падением беспилотника на крышу жилого дома в Румынии. По его словам, военно-политический блок намерен создать систему, охватывающую пространство от Балтийского до Черного моря.

Ранее в Польше заявили о готовности воевать с Россией.