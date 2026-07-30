Станции метро Киева заполнены ночующими под землей горожанами

В Киеве из-за массового наплыва людей ограничен вход в метрополитен. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Insider UA.

Многие киевляне, опасаясь вероятных обстрелов, намерены провести эту ночь в метро. Из-за этого станции метро переполнены людьми, на перронах установлены палатки.

28 июля сообщалось, что в украинской столице раздались две серии взрывов.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. Власти в Киеве заявили, что Вооруженные силы России выпустили две баллистические ракеты.

20 июля член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в рамках ответа на продолжающиеся террористические удары по российским регионам.

Ранее в Одессе во время воздушной тревоги закрыли убежище и не пускали людей.