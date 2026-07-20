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Политика

В Госдуме допустили удар по зданию СБУ в Киеве

Депутат Колесник: РФ может ударить по зданию СБУ в Киеве на фоне атак Украины
РИА «Новости»

Россия может ударить по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в рамках ответа на продолжающиеся террористические удары по российским регионам. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что именно СБУ ответственно за удары по российским городам, в том числе и за сегодняшнюю атаку на московский регион с более чем 400 БПЛА.

«В здании СБУ никого нет. Это такой будет больше удар показательный... Они все сидят в других местах — в подвалах, в метро, у них командные пункты в иных местах расположены. В принципе, неплохо бы просто здание разрушить для хотя бы в демонстрационных целях», — сказал парламентарий.

Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах. СК возбудил дело о теракте. Непростой остается ситуация и в других регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о катастрофических потерях ВСУ на фронте.

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