В Одессе во время воздушной тревоги закрыли убежище и не пускали людей

Подпольщик Лебедев: одесситов выгнали из убежища и не пустили во время тревоги

Жителей Одессы выгнали из убежища в перерыве между воздушными тревогами и не позволили вернуться после повторного срабатывания сирен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, инцидент произошел на Лидерсовском бульваре. Людей попросили покинуть укрытие, чтобы его закрыть.

«Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать», — рассказал Лебедев.

В ночь на 25 июля российские военнослужащие нанесли новые групповые удары по портам Украины, используемым в интересах армии страны. Целями стали морские гавани в Одессе, Николаеве и Измаиле. Как сообщили в министерстве обороны РФ, в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в процессах разгрузки и хранения товаров военного назначения. В порту Николаева во время атаки осуществлялась разгрузка одного из сухогрузов. Удар пришелся именно по судну, доставившему груз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Измаиле атаке подверглись объекты портовой инфраструктуры и склад с военным имуществом ВСУ.

Ранее в Киеве некоторые жители решили переночевать в метро из-за возможной атаки.