Израиль нанес артиллерийские удары по югу Ливана

Израиль подверг обстрелу из тяжелой артиллерии южные районы Ливана. Об этом РИА Новости рассказал ливанский военно-полевой источник.

По словам собеседника агентства, израильская армия нанесла артиллерийские удары по Набатии-эль-Фауке и высоте Али-эт-Тахер. В Кантаре израильтяне подожгли несколько домов. В населенных пунктах Эль-Мансури, Эт-Тайба и окрестностях Кфар-Тибнита путем управляемого подрыва были взорваны здания.

По словам источника, израильские войска оборудовали новую позицию в районе Шмейс на окраине селения Кфар-Шуба и установили там техническое оборудование.

8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа выразил уверенность в том, что Израиль планирует вывести свои войска из южных районов Ливана.

27 июня израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

Ранее Нетаньяху отказался выводить израильских военных из Сирии.