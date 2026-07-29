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Армия

Израиль нанес артиллерийские удары по югу Ливана

Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии южные районы Ливана
Israel Defense Forces via AP

Израиль подверг обстрелу из тяжелой артиллерии южные районы Ливана. Об этом РИА Новости рассказал ливанский военно-полевой источник.

По словам собеседника агентства, израильская армия нанесла артиллерийские удары по Набатии-эль-Фауке и высоте Али-эт-Тахер. В Кантаре израильтяне подожгли несколько домов. В населенных пунктах Эль-Мансури, Эт-Тайба и окрестностях Кфар-Тибнита путем управляемого подрыва были взорваны здания.

По словам источника, израильские войска оборудовали новую позицию в районе Шмейс на окраине селения Кфар-Шуба и установили там техническое оборудование.

8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа выразил уверенность в том, что Израиль планирует вывести свои войска из южных районов Ливана.

27 июня израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

Ранее Нетаньяху отказался выводить израильских военных из Сирии.

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